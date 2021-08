Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații au discutat, luni, în spatele ușilor închise la ședința Consiliului Politic Național, despre posibiliul viitor partid pe care urmeaza sa și-l faca Liviu Dragnea. Surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro ca Marcel Ciolacu i-ar fi informat pe liderii PSD ca Liviu…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in cadrul Consiliului Politic National al formatiunii, a discutat cu colegii despre faptul ca Liviu Dragnea, fostul lider al social-democratilor, isi va face un partid politic. El exclude insa posibilitatea ca Dragnea sa rupa din filialele PSD. "A…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca in cazul in care va fi sunat de catre Liviu Dragnea și aceasta ii va cere o intalnire, nu va avea nicio reținere in a se vedea cu fostul lider PSD. ”Sigur ca ii raspund la telefon (...) Categoric ma voi intalni cu el, fara niciun fel de reținere.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca nu se teme de eliberarea lui Liviu Dragnea sau ca acesta va crea „un scandal fals” care sa provoace tensiuni in partid, intr-un interviu oferit luni seara pentru RomaniaTV . „Eu ma bucur ca a fost eliberat, imi pare rau de tot prin ceea ce a trebuit sa…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu i-a transmis urari de sanatate lui Liviu Dragnea. El a scris intr-un mesaj pe Facebook ca fostul presedinte al PSD „are tot dreptul sa isi exprime opiniile personale”, pe care spune ca refuza sa le comenteze. Mesajul vine in contextul in care la iesirea din penitenciar,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a preferat sa nu comenteze declarațiile fostului lider al partidului, Liviu Drangea, care a lansat un atac la PSD la ieșirea din Penitenciarul Rahova. El i-a urat „multa sanatate” și a spus ca acesta „are nevoie de liniște”. “Ii urez multa sanatate domnului Liviu Dragnea.…

- Liderul social-democraților a declarat in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai” ca pe vremea fostului lider Comitetul Executiv al partidului ajunsese un „pluton de execuție”.Președintele PSD, Marcel Ciolacu, are un mesaj pentru Liviu Dragnea, cel care incearca in aceste zile sa obțina eliberarea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, la Kanal D, ca pe vremea lui Liviu Dragnea existau tensiuni in partid, iar CEx-ul se transformase in pluton de executie. ”Nu am de ce sa-mi fie frica de Liviu Dragnea”, a afirmat Ciolacu, precizand ca ”Liviu Dragnea este trecut”, potrivit News.…