Marcel Ciolacu spune că își dorește ca SUA să fie principalul partener non-UE al României Prim-ministru Marcel Ciolacu a declarat, in cadrul vizitei sale in SUA, ca isi doreste ca aceasta tara sa fie principalul partener non-UE al Romaniei si a precizat ca Romania are un medou economic stabil. "Eu imi doresc ca SUA sa fie principalul partener non-UE al Romaniei. Atata timp cat SUA au dislocat peste 2.000 de soldati americani si logistica militara de ultima generatie pe teritoriul Romaniei cred ca putem si pe zona economica sa cream un hub al companiilor americane care duce, normal, si la dezvoltarea Romaniei, dar si vedem in viitor, pentru reconstructia Ucrainei", a declarat Marcel…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

