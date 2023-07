Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a facut o gafa joi, in cursul unui discurs public, unde a spus ca „Romania trece de la fapte la vorbe”. Declarația a fost facuta in cadrul unui eveniment legat de demararea proiectului Neptun Deep, de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra.

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca prin demararea proiectului Neptun Deep, de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagra, Romania face pasul decisiv pentru independenta sa energetica. „Suntem astazi martorii momentului in care Romania face pasul decisiv pentru independenta sa energetica.…

- Un barbat aflat pe bicicleta a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DJ 242, in interiorul satului Chiraftei, potrivit Agerpres.informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. CITESTE SI Grupul de Lupta din Romania - contributie importanta la…

- Poluanti petrolieri care echivaleaza cu o cantitate de cel putin 150 de tone se scurg de-a lungul fluviului Nipru si "ar putea ajunge pana in Mediterana", a sustinut marti seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza CNN, informeaza Agerpres.Dupa ce barajul…

- Ucraina vrea sa inceapa lucrarile pentru adancirea si mai mult a Canalului Bastroe inca din acest an, pentru a-și extinde rutele alternative pentru exportul cerealelor, a anunțat marti, 30 mai, ministrul ucrainean adjunct al infrastructurii, Iuri Vaskov, citat de Reuters.Ucraina a adancit deja de la…

- „Turcia ramane unul dintre cei mai importanti parteneri strategici ai Romaniei! Realegerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan ofera garantia dezvoltarii in continuare a Parteneriatul nostru Strategic, in cadrul NATO. Mentinerea securitatii la Marea Neagra este vitala in acest context geo-strategic…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a felicitat duminica seara pe Recep Erdogan dupa ce acesta ar fi caștigat alegerile prezidențiale din Turcia potrivit rezultatelor oficiale parțiale. Președintele Camerei Deputaților este primul oficial de stat care transmite un astfel de mesaj, insa inainte de mesajul…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, la a saptea editie a Forumului de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, ca regiunea Marii Negre devine din ce in ce mai importanta pentru stabilitatea regionala și globala. Faptul ca Romania are cea mai lunga granița cu Ucraina, inclusiv porturi…