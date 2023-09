Stiri pe aceeasi tema

- PSD va intari criteriile de integritate și nicio persoane cu probleme penale nu va mai candida din partea formațiunii, a declarat Marcel Ciolacu, luni seara, intr-o emisiune la Antena3, in legatura cu dosarul de corupție in care a fost arestat Dumitru Buzatu, președinte PSD al Consiliului Județean Vaslui.„De…

- „De cand am preluat eu partidul nu am avut astfel de cazuri. Sper sa fie printre ultimele… Nimeni care are o problema penala nu va mai candida din partea PSD”, a spus premierul Ciolacu la Antena 3. ”Eu n-am vazut in viața mea atația bani la un loc!(… )E o fapta pe care eu nu credeam ca o s-o mai vad…

- Premierul si presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat luni seara, la Antena 3, mita pe care presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant primind-o, el spunand ca nu a vazut in viata sa „atatia bani la un loc” si marturisind ca nu credea sa mai vada la televizor…

- Mita incasata de Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, ii da prilejul jurnalistului de la Romania TV sa faca o succinta analiza a clasei politice autohtone. Incet-incet dinozaurii din politica fac pasul in lateral și se retrag incet din viața de partid cu, sau fara ajutorul procurorilor, spune Ciutacu.…

- La finalul ședinței fulger de sambata dimineața, in urma careia s-a votat in unanimitate excluderea președintelui CJ Vaslui din partid, Marcel Ciolacu a mai precizat ca fosta soție a lui Buzatu, "CORINA CREȚU" a fost suspendata din PSD. Liderul social-democrat a folosit eronat prenumele Corina, in…

- Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, ar fi fost prins in flagrant de DNA in timp ce lua mita 1.25 de milioane de lei. Marcel Ciolacu convoaca de urgența Biroul Politic Național și propune excluderea lui Dumitru Buzatu, dupa ce acesta ar fi fost prins, vineri, luand mita. Procurorii efectueaza vineri…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca va convoca sambata, de urgenta, Biroul Politic National al partidului in format online si va propune excluderea lui Dumitru Buzatu din PSD.