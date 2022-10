Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis marți, dupa votul din Parlamentul European privind aderarea romaniei la Schengen, ca singurul grup politic care a votat integral in favoarea rezoluției a fost grupul social-democraților europeni.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a solicitat partidelor romanesti care fac parte din grupurile PPE si Renew sa faca toate demersurile pentru a-si convinge colegii ca Romania merita sa intre in Schengen, afirmand ca este ingrijorat de abtinerile reprezentantilor acestora in Parlamentul European…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a multumit vineri colegilor din familia europeana pentru adoptarea Rezolutiei prin care se exprima clar sprijinul total pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen, relateaza Agerpres.

Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța ca Romania va intra negreșit in Schengen. Social - democratul e de parere ca orice europarlamentar care nu susține intrarea Romaniei in Schengen comite o tradare de țara.