Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca in acest moment cifrele arata ca, odata cu scaderea inflatiei sub 5%, puterea de cumparare a crescut, mentionand ca Guvernul condus de el a indexat, a marit pensiile, salariul minim, iar in timpul guvernarii de dreapta „nu s-a marit, nici macar nu s-a aplicat legea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut, astazi, o vizita in teren pe șantierul autostrazii de pe Valea Oltului, in sectorul Boita-Lazaret. „Dupa doua saptamani de cand s-a luat decizia privind inchiderea traficului, partiala, intre 6.00 si 20.00, am ajuns in situatia, acum, fiind la jumatatea…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat ca se fac ultimele pregatiri pentru a se da in folosința nodul rutier dintre Autostrada A0 Centura și Autostrada A2. Acest nod este cel mai important tronson de autostrada din aceasta vara, pentru ca va permite bucureștenilor…

- Ministrul Transporturilor și al Infrastructurii, Sorin Grindeanu, și reprezentanții CNAIR se afla, vineri, in Argeș, intr-o vizita de lucru pe șantierul din Tigveni al Autostrazii Sibiu-Pitești și pe lotul 5 (Pitești-Curtea de Argeș). Acesta i-a felicitat pe constructorii care au devansat termenele…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca Romania este o tara foarte sigura si nu va fi atacata de Rusia, „cu certitudine”, transmite Agerpres. Oficialul ii liniștește pe romani, care in ultima vreme au avut o atitudine confuza fața de un eventual conflict ce ar putea izbucni pe teritoriul țarii…

- Constructorul lotului lipsa din autostrada A1, Lugoj – Deva, celebra porțiune cu tuneluri pentru urși, este deja pe șantier și lucreaza la partea care nu include aceste tuneluri speciale. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent sambata pe șantierul de la Margina, alaturi de primul ministru,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata, dupa vizita la autostrada Lugoj-Deva (A1)- Șantier Lot 2 Margina- Holdea, in prezența ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, ca in țara sunt in execuție 35 de loturi de drum expres si de autostrada și ca lucrarile nu s-au oprit in timpul campaniei…

- Echipele de pe șantierul Autostrazii Sibiu-Pitești nu iau pauza de Paște! Lucrarile la tunelurile „Daniela și Alina” din secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș continua fara intrerupere, chiar și in aceasta zi de sarbatoare. Lucrarile la Autostrada Sibiu-Pitești avanseaza semnificativ, cu un prim kilometru…