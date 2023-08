Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a explicat, joi, referindu-se la cele trei ordonante avute in vedere de catre Executiv, cea cu noile taxe, cea cu reducerea cheltuielilor la buget si cea legata de combatarea evaziunii fiscale, ca vor exista discutii la Bruxelles in perioada urmatoare cu reprezentantii…

- Acordul privind exporturile de cereale ucrainene, care expira pe 17 iulie, este in centrul reuniunii ONU-UE la sud de Bruxelles, a declarat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana si Noua Zeelanda au semnat duminica un acord de liber schimb care, potrivit Bruxelles-ului, ar trebui sa duca la o crestere cu 30% a schimburilor comerciale bilaterale in decurs de un deceniu, relateaza AFP.Referindu-se la acest acord incheiat in iunie 2022, dupa patru ani de negocieri…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a fost ”slabit” de rebeliunea grupului de mercenari Wagner, ceea ce il face ”un pericol mai mare”, a declarat joi, 29 iunie, seful diplomatiei europene Josep Borrell, la sosirea la Consiliul European de la Bruxelles, relateaza Agerpres. ”Un Putin slabit reprezinta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a fost „slabit” de rebeliunea grupului de mercenari Wagner, ceea ce il face „un pericol mai mare”, a declarat joi seful diplomatiei europene Josep Borrell, la sosirea la Consiliul European de la Bruxelles, relateaza AFP. „Un Putin slabit reprezinta un pericol mai mare”,…

- Comisia Europeana a aprobat marti o evaluare preliminara pozitiva a unei parti din jaloanele si tintele legate de cea de-a doua cerere de plata a Romaniei in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR). Doua jaloane legate de investitiile in energie nu au fost atinse in mod satisfacator. ”Incurajam…

- Comisia Europeana (CE) le-a propus statelor membre sa aprobe un pachet de ajutor in valoare de 50 de miliarde de euro pentru a sustine Ucraina pana in 2027, potrivit Le Point . Țarile Uniunii Europene vor pregati 30.000 de soldați ucraineni in 2023, a anunțat, marți, Ministerul ucrainean al Apararii,…

- Senatorul Claudiu Tarziu, presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, cere Guvernului sa intervina pentru deblocarea sumelor de la Bruxelles alocate fermierilor romani afectati de importurile din Ucraina si sa urgenteze plata despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara calamitate…