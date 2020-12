Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, are in ultimele zile din campania electorala pentru alegerile parlamentare un mesaj dur impotriva celor de la PSD. El susține ca oamenii trebuie sa-i trimita langa Liviu Dragnea pe Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu și „restul gaștii psd-iste”. „A venit momentul! A venit momentul sa scapam Romania de PSD. Așteptam acest moment din prima noapte in care Grindeanu, astazi numarul 2 in PSD, a semnat ordonanța 13. Am vorbit despre acest moment in strada cand am ieșit sa-i oprim pe Dragnea , Grindeanu, Tudose din tentativa lor de a naționaliza Pilonul II.…