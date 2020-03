Stiri pe aceeasi tema

- ​​Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cere aprobare de la Direcția de Sanatate Publica (DSP) și Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) pentru desfașurarea ședinței plenului Parlamentului de învestire a Guvernului Cîțu. „Mâine o sa fim prezenți. De…

- "S-a discutat un plan pentru suplimentarea locurilor, exista un plan pentru suplimentarea locurilor, inclusiv posibilitati de a inchiria spatii pentru ei", a declarat Raed Arafat duminica seara, in conferinta de presa de la MAI. Arafat a dat ca exemplu cazul de la Oradea, unde, duminica, un intreg autocar…

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Afacerilor Interne au organizat marti o sesiune de informare a misiunilor diplomatice si organizatiilor internationale acreditate la Bucuresti, in contextul demersurilor intreprinse la nivel national pentru gestionarea si prevenirea raspandirii infectiei…

- Starea de sanatatea a barbatului din Gorj imbolnavit și a familiei sale este sub atenția autoritațile de dua zile, casa acestuia fiind monitorizata inca de luni, dupa cum au declarat oamenii din zona.”De doua zile sunt izolați la domiciliu, am avut poliția in permanența aici. Astazi a fost și medicul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca, daca se va gasi o alta locatie pentru Centrul de carantina din Bucuresti unde sunt duse persoanele suspecte de infectare cu coronavirus, acest centru poate fi mutat. El a precizat insa ca, in prezent, centrul a fost verificat…

- Potrivit informațiilor prezentate in ședința C.J.S.U – Hunedoara din data de 24 februarie 2020, locuitorii județului au la dispoziție doua numerele de telefon ale Direcției de Sanatate Publica: 0254 225 242 și 0768 193 639, pentru informații, sesizari sau intrebari legate de coronavirus. Prefectul…

- "Situatia raspandirii coronavirusului este din ce in ce mai ingrijoratoare. De altfel, Raed Arafat, seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta, a declarat ca probabilitatea ca Romania sa fie ocolita de asemenea cazuri de infectari este foarte scazuta. Nu este de neglijat faptul ca cea mai afectata…

- Raed Arafat a comentat la Romania TV posibilitatea schimbarii sale de la conducerea Departamentul pentru Situații de Urgența si a precizat ca, daca va fi demis, aproape sigur va pleca din Romania.Raed Arafat a vorbit la Romania TV despre presiunea la care este supus in ultima perioada, cand i se cere…