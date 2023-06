Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii Guvernului Marcel Ciolacu au depus juramantul, la Palatul Cotroceni, in fata președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului a laudat Guvernul Nicolae Ciuca, afirmand ca daca ar fi sa il descrie in cateva cuvinte, ele ar putea sa fie: seriozitate, stabilitate, efieciența și eficacitate. „ Cu…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Prim-ministrul Marcel Ciolacu și miniștrii din guvernul sau au depus juramantul de investitura, joi, la Palatul Cotroceni, in prezența președintelui Klaus Iohannis. Cabinetul condus de liderul social-democraților cuprinde 18 ministere și este format din PSD și PNL, cu…

- La scurta vreme dupa ce noul Guvern a trecut fara emoții „testul votului” in Parlament, Marcel Ciolacu și miniștrii din Cabinetul pe care-l va conduce au ajuns la Cotroceni, pentru a depune juramantul in fața președintelui Klaus Iohannis. Rand pe rand, in frunte cu premierul Ciolacu, urmat fiind de…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a anuntat ca, dupa discutiile din coalitie, PNL ar fi dispus sa cedeze Ministerul Energiei pentru UDMR. „Am discutat care sunt variantele pe care putem sa decidem in continuare si a ramas stabilit ca PNL sa ofere un minister pentru UDMR, este vorba de Ministerul Energiei,…

- George Simion, liderul AUR, a declarat marți, 13 iunie, ca a mers la consultarile de la Palatul Cotroceni cu un cadou pentru Klaus Iohannis, care a implinit astazi 64 de ani, respectiv un bilet de avion doar dus spre Tenerife.„Pai, nu poți sa vii la ziua omului cu mana goala. Daca PSD i-a dat cadou…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marți premier de președintele Klaus Iohannis, fiind al cincilea premier PSD numit de actualul președinte in timpul celor doua mandate la Cotroceni. Marcel Ciolacu a fost desemnat marti premier de catre presedintele Klaus Iohannis, in urma consultarilor pe care seful statului…

- Marcel Ciolacu a fost desemnat marti premier de catre presedintele Klaus Iohannis, in urma consultarilor pe care seful statului le-a avut cu partidele din Parlament. Faptul ca suntem azi aici ca sa formalizam rotatia premierilor arata un nou nivel de implicare si seriozitate. Romanilor li s-a promis…

- Premierul Nicolae Ciuca poate demisiona vineri, 26 mai, precum prevede calendarul inițial al rotativei guvernamentale, iar noul guvern poate fi instalat pana marți, 30 mai, in ciuda grevei generale din educație, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis intr-o conferința de presa susținuta la…