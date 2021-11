Cei doi președinți ai partidelor PNL și PSD nu fac parte din delegațiile numite pentru negocierile de luni, care ar fi trebuit sa se incheie cu concluzii privind cele trei domenii pe care au existat neințelegeri – Munca, Finanțe și Justiție. Marcel Ciolacu i-a trimis la Parlament, la negocierile cu PNL, pe Sorin Grindeanu, Vasile […] The post Marcel Ciolacu și Florin Cițu nu iau parte la negocierile PNL PSD de luni. Noul Guvern nu va fi votat saptamana aceasta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .