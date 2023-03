Stiri pe aceeasi tema

„Se scrie istorie la Chișinau! Limba romana va redeveni limba officiala in Republica Moldova. Votul de azi din Parlamentul de la Chișinau este o revenire la normalitate", transmite liderul PSD, Marcel Ciolacu. El anunța ca pe 27 martie, de Ziua Unirii Basarabiei cu Romania, va fi prezent la Chișinau,…

Parlamentul de la Chișinau a avut votul final privind proiectul de lege care inlocuiește sintagma „limba moldoveneasca" cu „limba romana". Documentul a fost sustinut de 58 de deputati.

Deputații au votat in lectura a doua proiectul de lege care prevede substituirea sintagmelor „limba moldoveneasca", „limba materna" și „limba de stat" cu sintagma „limba romana". Proiectul de lege a fost votat de 58 de deputați. Deputații BCS au protestat cu pancarte pe care era scris „Poporul este…

