Stiri pe aceeasi tema

- Aflat alaturi de partenerii sai din noul cabinet de razboi al Israelului, recent anunțat, ministrul apararii Yoav Gallant a promis sa nimiceasca Hamas, la finalul celei de-a cincea zile de razboi impotriva grupului terorist care controleaza Fașia Gaza, potrivit The Times of Israel . Sute de teroriști…

- Sunt 790 de pelerini romani in acest moment in Israel, spune premierul Marcel Ciolacu. Alaturi de ministrul de Externe, acesta cauta soluții sa-i aduca acasa. „Impreuna cu doamna ministru de Externe cautam variantele ca sa-i aducem cat mai repede acasa. Dupa cum bine știți, in acest moment sunt inchise…

- In cazul in care cancelarul Karl Nehammer ramane ferm, Bucureștiul vrea sa ingreuneze producția OMV in Marea Neagra. Romania amenința Austria cu exploatarea gazelor din Marea Neagra din cauza refuzului Vienei de a ne permite aderarea la Schengen, relateaza Financial Times . Publicatia scrie pe larg despre…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Presedintele Zelenski a vizitat tarile din jurul Romaniei, inclusiv Bulgaria, iar in aceste conditii, premierul Denis Smihal, care vineri a fost la Bucuresti, a fost intrebat in cadrul unui interviu daca este de asteptat o vizita a liderului ucrainean si in Romania. „Romania este partenerul nostru foarte…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a cerut, joi, un ritm mai sustinut din partea constructorilor care realizeaza proiecte de infrastructura feroviara, subliniind ca este firesc ca romanii sa doreasca sa mearga cu trenul, civilizat, ca in orice tara europeana.

- "Prim-ministrul Netanyahu va fi supus in aceasta seara unei proceduri de implantare de stimulator cardiac la Centrul Medical Sheba din Tel HaShomer", se arata in comunicat."Procedura se va desfasura sub sedare, iar ministrul justitiei si vicepremier Yariv Levin il va inlocui in acest timp", a adaugat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi supus unei interventii chirurgicale pentru a i se plasa un stimulator cardiac, a anuntat biroul sau intr-un comunicat duminica dimineata, la doar cateva zile dupa ce iesirea din spital in urma unei probleme de sanatate, scrie AFP.