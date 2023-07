Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu va avea, duminica, o intalnire de lucru cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma anchetei privind cazul batranilor torturati in azile, informeaza Agerpres.Intalnirea este programata la ora 14:00, conform agendei premierului, iar la discutii vor participa ministrul…

- Ministrul muncii, Marius Budai, se declara socat de situatia din cele trei camine din Voluntari si Afumati, din judetul Ilfov, unde beneficiarii erau tinuti in conditii inumane si a prezentat astazi fotografii din dosarele de licenta ale acestor centre care sunt anchetate de DIICOT. El a mai spus ca…

- Ministrul Muncii a prezentat fotografiile depuse de cele trei azile atunci cand au cerut licența de funcționare, care arata condiții de hotel de lux, și s-a declarat contrariat. A fost prima ieșire publica a lui Budai de la izbucnirea scandalului privind ororile din azilele groazei, in condițiile in…

- STENOGRAME noi din caminele groazei: Torturi de neimaginat au avut loc la Ilfov. Asistenta medicala: Te leg cu mainile la spate, te sedez și te țin o saptamana la pat? Te injectez și nu te mai ridici o saptamana din pat! Te bat de te capiez, ai ințeles? Bolnav: Da, am ințeles! Ingrijitor: I-am batut…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat vineri, 7 iulie, ca fotografiile aflate la dosarele de licențiere ale azilelor de batrani din Voluntari arata una, iar realitatea a fost alta, in contextul in care zeci de batrani au fost gasiti in conditii inumane. El a precizat ca daca era șeful CJ Ilfov,…

- Poze fictive folosite pentru ca azilele groazei sa primeasca aviz de funcționare. Poze fictive pe care funcționarii le foloseau la dosar pentru ca aceste camine sa primeasca avizele necesare funcționarii, in ciuda condițiilor halucinante.Premierul spune ca funcționarii publici au schimbat pozele din…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri, 7 iulie, la inceputul ședinței de Guvern, ca a cerut demiterea șefilor ANPIS și AJPIS, a șefilor DGASPC-urilor locale și a președintelui Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați, dupa ce zeci de batrani au fost gasiti in…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, vineri, ministrului Muncii sa demita conducerea Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) Ilfov. El a mai cerut și demiterea Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați.