- Klaus Iohannis a transmis condoleante familiei lui Shinzo Abe, dar si poporului Japoniei dupa asasinarea fostului premier, in urma unui atentat in cadrul unui eveniment electoral. Si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a reactionat, aratandu-se „profund socat” de vestea privind asasinarea…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, s-a aratat „profund socat” de vestea privind asasinarea lui Abe Shinzo, precizand ca fostul premier japonez a fost un „om de stat remarcabil” si un bun prieten al tarii noastre.

- Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor si lider al PSD, a publica pe retelele de socializare un mesaj dupa de asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe. Aminitm ca Abe, in varsta de 67 de ani, sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari de tren din orasul Nara, in vestul…

- Oficialitați din intreaga lume au reacționat vineri la atacul armat asupra fostului premier nipon Shinzo Abe, impușcat la Nara in timpul campaniei electorale. Cu un mesaj a venit și ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Acesta s-a aratat „șocat și intristat” de tragicul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, condamna asasinarea fostului premier japonez Abe Shinzo. Ciolacu amintește ca Abe a fost un prieten al Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe, a murit, transmite vineri Reuters, care citeaza postul public nipon NHK. Abe, in varsta de 67 de ani, sustinea un discurs de campanie in apropierea unei gari de tren din orasul Nara, in vestul Japoniei, cand a fost impuscat de un atacator. The post Fostul premier…

- „Trimitem gandurile și rugaciunile noastre familiei Abe și poporului japonez in aceste momente dificile”, transmite Executivul pe Twitter, dupa ce fostul premier Shinzo Abe a fost impușcat vineri, in timpul unui miting electoral. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis astazi un mesaj pe Twitter, ca reacție la incidentul din orașul japonez Nala, acolo unde Shinzo Abe, fostul premier japonez, a fost "impușcat", in aceasta dimineața, in timp ce susținea un discurs la un miting electo