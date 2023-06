PSD isi doreste ca UDMR sa ramana la guvernare. Ciolacu a precizat ca vrea ramanerea UDMR la guvernare si va merge cu acest mandat la negocierile cu premierul Nicolae Ciuca și Kelemen Hunor. In acest sens, seful social-democratilor doreste sa le dea maghiarilor doua ministere. Ministerele Energiei și al Fondurilor Europene, la UDMR „Discuțiile au […] The post Marcel Ciolacu se cearta cu PNL de dragul UDMR-ului. Ce ministere vrea sa le dea maghiarilor first appeared on Ziarul National .