- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a avertizat Iranul si organizatia paramilitara libaneza Hezbollah sa nu se amestece in conflictul dintre Israel si gruparea militanta islamista Hamas, relateaza Agerpres . ”Impreuna cu aliatii nostri, noi, guvernul german, facem tot posibilul pentru a ne asigura ca…

- Premierul Marcel Ciolacu a susținut marți, 17 octombrie, declarații de presa din Israel, alaturi de premierul Netanyahu. Ciolacu a exprimat sprijinul Romaniei fața de Israel, dar a facut apel și la respectarea dreptului umanitar și deschiderea coridoarelor umanitare pentru civilii din Fașia Gaza.„Am…

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, acesta urmand sa-l intalneasca cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si cu reprezentantii comunitatii romanesti din aceasta tara afectati de deteriorarea situatiei de securitate din zona. ”Transmit mesajul nostru de solidaritate poporului…

- 17.10.2023 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Transmit mesajul nostru de solidaritate poporului israelian si un puternic semnal de sprijin importantei comunitati romanesti care traieste in aceasta tara Premierul Marcel Ciolacu se afla astazi, 17 octombrie 2023, in Statul Israel, unde va avea…

- "Am mers in vizita in Israel pentru a transmite mesajul nostru de solidaritate poporului israelian și un puternic semnal de sprijin importantei comunitați romanești care traiește in aceasta țara. In vremuri atat de tulburi, Romania continua sa fie un factor de stabilitate, sa apere pacea, valorile democratice,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu, au precizat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale. Potrivit acestora, seful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita…

- Consilierul pentru Securitate Naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a avertizat asupra riscului de escaladare a razboiului dintre Israel și Hamas, in timp ce in orașele din Europa și din Marea Britanie mii de persoane au ieșit in strada in sprijinul palestinienilor din Gaza și s-au incaierat cu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca alti 596 de cetateni romani au revenit in tara din Israel, azi noapte. Majoritatea persoanelor erau nemulțumite de faptul ca au fost nevoite sa cumpere alte bilete de avion la suprapreț. Unul dintre romani a declarat ca a platit pentru patru persoane…