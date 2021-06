Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri".„O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem textul si la parlamentarii neafiliati, este si grupul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri". "Pe 14 iunie o sa depunem motiunea de cenzura. O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem…

- Sorin Lavric a negat ca AUR ar purta negocieri cu PSD in acest sens. ”Nu am purtat vreo negociere cu Marcel Ciolacu sau cu cineva din PSD, dar vom vota moțiunea. Nu cred ca va trece, nu are cum”, a spus parlamentarul AUR.Liderul senatorilor din acest partid și-a exprimat insa convingerea ca Președintele…