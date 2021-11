Stiri pe aceeasi tema

- In ședința de luni dimineața a Biroului Politic Național a PSD, social-democrații au decis prin vot ca nu vor vota miercuri Cabinetul Ciuca, singura speranța a liberalilor in acest moment atarnand de negocierile ”la bucata” pe care le duc oamenii lui Cițu cu fiecare parlamentar in parte. Surse din PSD…

- La congresul PNL, de acum o luna, lui Florin Cițu nici prin cap nu-i trecea de un armistițiu politic. El și echipa caștigatoare au promis o guvernare liberala de cel puțin 8 ani. De atunci partidul trebuia sa fie unit și puternic, criza se termina, iar PNL urma sa ajunga cel mai mare partid din Romania.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri dimineața, ca e obligat sa discute cu premierul desemnat Nicolae Ciuca despre formarea unui guvern, dar ca nu negociaza cu PNL. Acesta a spus ca PSD trebuie sa se implice in rezolvarea crizelor actuale. Totodata, intrebat cum vede ca Florin Cițu…

- ​Premierul desemnat Nicolae Ciuca se întâlneste luni, la ora 12,00, cu presedintele USR, Dacian Ciolos, pentru a discuta despre Programul de guvernare."Dacian Ciolos, presedintele USR, se va întâlni luni, la ora 12,00, la grupul parlamentar USR, cu prim-ministrul…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat luni ca toate scenariile sunt pe masa daca motiunea de cenzura va trece de Parlament si a subliniat ca liberalii vor avea intotdeauna o propunere de premier. "De maine, daca trece aceasta motiune, asa cum v-am am spus, toate scenariile sunt pe masa, orice scenariu…

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu, sustin surse din conducerea PNL pentru News.ro. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire…

- In cazul in care CCR va admite conflictul intre Guvern si Parlament privind depunerea motiunii de cenzura, atunci partidul din care face parte va depune o alta motiune, tot alaturi de AUR. „Noi avem o motiune, din punctul nostru de vedere este o motiune valida. Vom astepta decizia CCR, vom avea o discutie…