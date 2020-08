Stiri pe aceeasi tema

- China dezbina lumea euro-atlantica Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a chemat la constituirea unei coaliții internaționale pentru contracararea „amenințarii” chineze. Raspunzand intrebarii unui ziarist, referitoare la reacția Romaniei fața de apelul american, președintele Iohannis a filosofat…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, miercuri seara, legat de redeschiderea școlilor și elaborarea a trei scenarii, ca șeful statului și Guvernul „nu sunt in stare sa le spuna concret...

- Șeful statului susține ca o marire de 40% a pensiilor este imposibila avand in vedere criza economica in care ne aflam, insa Guvernul face tot posibilul pentru a gasi cele mai bune metode. „Nu cred ca se așteapta cineva ca toate cheltuielile care au fost planificate inițial sa poate fi facute. Pur și…

- "Raportul a constatat ca anul trecut, sub fostul Guvern, eforturile de combatere a traficului de persoane s-au diminuat, numarul de urmariri penale si condamnari pentru trafic de persoane a scazut, iar ingrijirea victimelor a fost deficitara", a declarat Adrian Zuckerman vineri, la o zi dupa publicarea…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, apreciaza ca ”DNA-ul va avea foarte mult de lucru in urma achizitiilor directe facute de guvernul PNL” si promite ca partidul pe care il conduce nu va adopta masuri de amnistie sau gratiere.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban are, de acum inainte, resursa necesara pentru dublarea alocatiilor si marirea pensiilor, dupa ce legea privind impozitarea pensiilor a trecut de Parlament. "PSD a asteptat, timp de sase luni, pe domnul Orban si Guvernul…

- "Clasa politica din Romania se va reforma atunci cand PSD-ul se va reforma‼️ PSD a devenit in ultima vreme un acronim foarte des intalnit in discursurile plictisitoare ale unui presedinte plictisit. #PSD este raul absolut pentru unii, este indiferenta sau inertie politica pentru altii si, pentru…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca, in doar cateva luni, guvernul PNL "a intors Romania cu doi ani si jumatate in urma", iar rata somajului a crescut pana la 4,8%, conform datelor publicate de INS. "Guvernul PNL - niste petarde economice ! Catastrofe! In doar cateva…