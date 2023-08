Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat la, Atena, cu ocazia unei reuniuni a șefilor de stat și de guverne din Sud-Estul Europei, inclusiv Balcanii de Vest, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. "Am discutat cu președintele Zelenskyy despre eforturile continue ale Romaniei de a sprijini…

- „Salut prezenta astazi (vineri - n.r.), la Bucuresti, a prim-ministrului Ucrainei, domnul Denys Shmyhal. Ma bucur sa ne vedem la scurt timp dupa convorbirea telefonica pe care am avut-o la 27 iunie imediat dupa preluarea mandatului de Prim-ministru al Romaniei. Asa cum am transmis si atunci, i-am spus…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut vineri, 18 august, la Palatul Victoria, consultari cu prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal, aflat in vizita de lucru in Romania. Citește și: Dezvaluirile lui Sever Pahontu despre interventiile lui Chiriloiu pentru achitarea sotiei acestuia in dosarul de coruptie Potrivit…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania va fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi nevoie, pana la victoria Ucrainei și restaurarea integritații teritoriale a acesteia, dar și in procesul de reconstrucție a țarii, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, vineri, la București, intr-o conferința comuna…

- In timpul intalnirii de la Galati, participantii si-au exprimat aprecierea pentru sprijinul continuu si asistenta acordate de Romania si Republica Moldova tarii vecine Ucraina, in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei si al atacurilor continue cu rachete si drone, inclusiv asupra porturilor si…

- Volodimir Zelenski a oferit un interviu, miercuri, pentru CNN, in cadrul caruia a rupt tacerea despre eșecul inregistrat pana acum in contraofensiva ucraineana. In ciuda anunțurilor lansate inca de la inceputul anului, privind victoria pe care Ucraina ar fi trebuit deja sa o caștige in aceasta contraofensiva,…

- Prețedintele Klaus Iohannis a transmis la al doilea Summit al Comunitații Politice Europene un mesaj de sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova la summitul CPE. Mesaj pentru Zelenski: „suntem uniți și solidari in sprijinul puternic pentru Ucraina”, informeaza Mediafax.„Imi face o deosebita placere…

- Consiliul UE, organismul ce reuneste guvernele UE, a anuntat intr-un mesaj pe Twitter ca ministrii din UE responsabili pentru comert au fost de acord cu prelungirea eliminarii taxelor si altor restrictii de import pentru marfurile ucrainene, masura pe care Uniunea Europeana o luase in iunie 2022 pentru…