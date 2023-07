Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit miercuri pe primul-ministru maghiar Viktor Orban la ”un pranz privat” la București, anunța agenția maghiara de presa MTI, care a citat un oficial guvernamental maghiar. Premierul roman Marcel Ciolacu l-a primit miercuri pe premierul ungar Viktor Orban la un pranz…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit miercuri, 19 iulie, pe premierul ungar Viktor Orban la un pranz privat in Bucuresti, a transmis Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului Ungariei, scrie g4media.ro, care citeaza agenția de știri maghiara MTI.Informația a fost confirmata pentru…

- Informația privind intalnirea premierului Ungariei cu omologul din Romania, Marcel Ciolacu, a fost transmisa inițial de presa maghiara, ulterior fiind transmis și un comunicat de la Palatul Victoria

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit, miercuri, in cadrul unui pranz privat, la București, pe omologul sau ungar, Viktor Orban, a informat șeful Biroului de Presa al premierului ungar, Bertalan Havasi, intr-un comunicat remis Agentiei de Presa MTI, potrivit Rador.Cei doi șefi de guvern au purtat o…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadoarea Statelor Unite in Romania, Kathleen Kavalec. Parteneriatul strategic cu SUA se va reflecta in perioada urmatoare intr-o prezența semnificativa a companiilor americane in economia romaneasca, a spus premierul.

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, cei doi discutand despre proiecte economice concrete și investiții directe, dar și despre includerea Romaniei in Prog

- Premierul Marcel Ciolacu a preferat sa se deplaseze cu metroul prin București. Plecand de la Guvern spre Ministerul Transporturilor, Ciolacu a luat metroul și a coborat la Gara de Nord.Premierul nu a trecut neobservat și mai mulți oameni s-au oprit sa ii faca poze sau pentru a-și face selfieuri.…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere, la Palatul Victoria, cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Cei doi au discutat despre inflație și situația economica a Romaniei, potrivit Digi24.