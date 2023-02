Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a avut, ieri, o intalnire cu delegatia companiei Hanwha Aerospace din Coreea de Sud, iar discutiile au vizat domeniile securitatii energetice si apararii. „Avem un parteneriat strategic cu Coreea de Sud, pe care am dorit sa il revitalizez in ultimul an la nivel politic si ma bucur ca rezultatele incep sa se vada mai ales din punct de vedere economic. In intalnirea pe care am avut-o astazi cu delegatia companiei Hanwha Aerospace, una dintre cele mai puternice de pe piata asiatica, am transmis intreaga deschidere pentru a sprijini intentiile acestora…