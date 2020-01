Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban il primeste, vineri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman,. Intalnirea are loc in contextul situatiei din Orientul Mijlociu.Potrivit programului oficial al premierului Ludovic Orban, intalnirea este programata la ora 9.00 si va avea…

- Ambasada Chinei a reactionat, marti, dupa ce ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat, intr-un discurs la Timisoara, ca „e straniu sa avem discutii de chestiuni ca 5G cu chinezii comunisti”. ”Ambasadorul SUA a ponegrit tehnologia chineza 5G fara temei si ne opunem ferm acestui…

- Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat Agerpres.Ambasadorul SUA isi exprima aprecierea fata de…

- Sociologul Vasile Dancu, membru PSD timp de aproape 10 ani in "Grupul de la Cluj" condus de Ioan Rus, s-ar putea regasi in conducerea PSD dupa congresul partidului din 29 februarie, spune Marcel Ciolacu. PSD il recupereaza si pe Cozmin Gusa, care "a revenit" in organizatia PSD Sector 1. Presedintele…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent Național. Ciolacu…

- Astazi, la ora 13.15, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei l a decorat pe Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti. Acesta a fost decorat la final de mandat, cu Ordinul National Steaua Romaniei. Hans Klemm a preluat functia de ambasador al SUA la Bucuresti in septembrie 2015,…

- Președintele interimar al PSD București, Gabriela Firea, anunța ferm ca nu e interesata de funcția de președinte al PSD. Precizarea primarului general al Capitalei vine imediat dupa ce Dan Tudorache, președinte al PSD Sector 1 și primar al Sectorului 1 a declarat public despre doua candidaturi la…