- Liderul PNL Florin Citu condamna, intr-o postare pe Twitter, recunoasterea de catre Rusia a regiunilor Donetk si Lugansk ca fiind independente, considerand ca este o incalcare flagranta a legislatiei internationale. "Condamnam ferm recunoasterea de catre Rusia a regiunilor Donetk si Lugansk ca fiind…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, la intrarea in sedinta PNL, despre evolutia situatiei de securitate din Ucraina, ca ”exista pregatite masuri astfel incat sa putem sa asiguram sprijinul necesar unui flux de refugiati, inclusiv partea de repatriere”, insa ”pana in acest moment nu avem nicio…

- Astfel, in contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, MAE “recomanda puternic cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, sa ia in considerare parasirea teritoriului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le cere romanilor sa paraseasca Ucraina „cat mai curand” și sa evite deplasarile in Peninsula Crimeea și zona de est a Ucrainei, respectiv regiunile Donetk și Lugansk, precum și zona de frontiera a Ucrainei cu Rusia și

- Oleksei Danilov, secretarul consiliului de aparare al țarii vecine, a declarat ca Ucraina nu ia in considerare inchiderea spațiului aerian in urmatoarele ore tocmai pentru ca Rusia n-ar ataca pana vineri, relateaza site-ul ucrainean Obozrevatel . Consiliul de Aparare și Securitate al Ucrainei vine cu…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa organizeze o noua reuniune cu Rusia pentru gasirea unei solutii acceptabile pentru ambele parti, a declarat marti secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, avertizand ca, in caz contrar, exista riscul unui conflict militar in Europa. „Astazi, am invitat…

