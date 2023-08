Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom și Romgaz au anunțat joi dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din Marea Neagra romaneasca, Neptun Deep, care va furniza un volum total de 100 de miliarde de metri cubi de gaz și a carui producție va incepe in 2027. Planul urmeaza sa fie depus la Agenția Naționala pentru Resurse…

- Neptun Deep va furniza un volum total de 100 miliarde metri cubi de gaze Se estimeaza ca productia de gaze naturale va incepe in 2027 Romania va deveni cel mai mare producator de gaze din UE Investitii planificate de pana la 4 miliarde de euro pentru dezvoltarea proiectuluiOMV Petrom, cea mai mare companie…

- OMV Petrom a luat decizia finala de investiție pentru proiectul Neptun Deep și, impreuna cu partenerul sau Romgaz, aproba planul de dezvoltare. Se estimeaza ca proiectul Neptun Deep va furniza un volum brut total de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, care va fi imparțit in mod…