- Romania va ajunge la un deficit mai mare decat cel de anul trecut, un deficit mai mare de 6,2%, daca Guvernul nu ia in acest moment nicio masura, a spus, luni seara, la Aleph News, premierul Marcel Ciolacu. El susține ca ținta de deficit asumata in acest

- „Daca in acest moment nu se face o reforma administrativa in paralel cu o reforma de reducere a unor excepții fiscale -toate excepțiile insumeaza 75 miliarde lei- Romania fara nici o masura in acest moment va ajunge la un deficit mai mare de 6,2%. Automat va duce la blocarea fondurilor UE, va duce la…

- Guvernul a inceput deja sa lucreze la rectificarea bugetara. Ministerele au facut calculele și le-au trimis deja pentru analiza la Palatul Victoria. Reimparțirea banilor nu se anunța deloc ușoara.

- „Imi pare foarte rau, nu vom avea concedii. Suntem intr-o cursa contratimp sa accesam toti banii europeni disponibili”, și-a avertizat miniștrii premierul Marcel Ciolacu. Afirmația sa a fost facuta in sedinta de Guvern din 20 iulie, atunci cand seful Executivului le-a cerut ministrilor care coordoneaza…

- “Va multumesc ca mi-ati facut onoarea sa fiu astazi langa dumneavoastra, langa acesti copii minunati fara de care n-am putea merge inainte, sa fiu alaturi de dumneavoastra, antrenorii, presedintii de federatii, multi dintre dumneavoastra imi sunteti si prieteni. Fara puterea exemplului, si acesti copii…

- Romania nu poate vinde alimente de baza mai ieftine de la o zi la alta. Astfel ca masura de ieftinire a painii, laptelui, zaharului și a altor produse alimentare de baza ramane in continuare pe hartie. Potrivit Eurostat, romanii cheltuie cel mai mult pe mancare și bauturi non-alcoolice, un procent de…

- "Salutam desemnarea Marcel Ciolacu pentru a fi noul prim-ministru al Romaniei. El este liderul partidului membru cu drepturi depline al PES Partidul Social Democrat și urmeaza sa ia poziția de conducere a unei coaliții marețe inființata pentru a asigura stabilitatea țarii. Guvernul socialdemocrat se…