- Romania susține ferm solicitarea Republicii Moldova de a se asocia formatului de cooperare din cadrul Inițiativei celor Trei Mari, afirma premierul Marcel Ciolacu, dupa intrevederea cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

- Locul R. Moldova este in Uniunea Europeana (UE). Declarația aparține noului premier al Romaniei, Marcel Ciolacu, și a fost facuta in cadrul intrevederii pe care a avut-o cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, Marcel Ciolacu a reafirmat ca R. Moldova poate conta pe Romania in demersul…

