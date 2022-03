Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, afirma, vineri, dupa ce a participat la discutii cu vicepresedintele american Kamala Harris, ca Romania se afla in prima linie a democratiei occidentale. Ciolacu a reiterat sprijinul Romaniei pentru refugiatii din Ucraina. "Romania…

- Romania se afla acum in prima linie a democrației occidentale și contam pe sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru a o apara impreuna, spune Marcel Ciolacu, prezent la intalnirea de la Palatul Cotroceni cu vicepreședintele SUA, Kamala Harris.

- Vicepreședinta SUA Kamala Harris a declarat vineri, la București, ca angajamentul Statelor Unite de a-i apara pe membrii NATO este „de fier”, potrivit CNN.”Angajamentul SUA fața de articolul 5 este absolut ferm. Noi luam foarte in serios acest lucru și suntem gata sa acționam și sa ințelegem ca un atac…

- Romania a fost extraordinara in generozitatea si curajul demonstrate in contextul conflictului Rusia Ucraina, a declarat, vineri, la Cotroceni, vicepresedintele SUA, Kamala Harris, in cadrul unei conferinte de presa cu Iohannis.Va multumesc din partea Statelor Unite ale Americii. Romania a fost extraordinara…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ajunge vineri la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Joi, oficialul american s-a aflat in Polonia, iar vineri se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis. La intrevedere va participa…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ajunge vineri, 11 martie, la Bucuresti, in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului.Joi, 10 martie, ea s a aflat in Polonia, iar vineri se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.La intrevedere va participa…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi vineri, 11 martie 2022, la Palatul Cotroceni, pentru consultari politice pe Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, care se va afla in vizita oficiala in Romania.Prezenta Vicepresedintelui Kamala Harris in Romania reconfirma soliditatea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi vineri, 11 martie 2022, la Palatul Cotroceni, pentru consultari politice pe Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, care se va afla in vizita oficiala in Romania, a anuntat Administratia Prezidentiala.