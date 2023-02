Stiri pe aceeasi tema

- Apar reacții in lanț vis-a-vis de scandalul adancirii canalului Bastroe. PSD se opune ferm distrugerii Deltei Dunarii, in timp ce Guvernatorul Deltei Dunarii susține ca instituția nu a primit nicio informare despre lucrarile facute de Ucraina. „Statul si poporul roman au fost solidari si au ajutat,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca autoritațile romane trebuie sa ia decizii rapide pentru ca lucrarile de pe Bastroe sa inceteze imediat și spune ca Romania va face apel la toate convențiile internaționale, bilaterale și la toate forurile pentru cauza Deltei Dunarii. „Romania nu permite sub nicio…

- Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și al PSD, a anunțat luni, 20 februarie, ca ”autoritațile romane trebuie sa ia decizii rapide pentru ca lucrarile de pe Bastroe sa inceteze imediat și situația sa revina la normal”. Marcel Ciolacu, al treilea om in stat, a transmis, intr-o postare pe…

- "Statul și poporul roman au fost solidari și au ajutat, la greu, Ucraina. Poporul roman insa nu accepta sa ramana fara aceasta minune a naturii care este Delta Dunarii! Vreau sa fiu foarte clar: minciunile, manipularile și minimalizarea problemei trebuie sa inceteze! Autoritațile romane trebuie sa ia…

- Exista semnale ca in acest moment Ucraina face lucrari de dragare a canalului Bastroe, acest lucru putand avea impact asupra mediului si Deltei Dunarii, iar Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Mediului trebuie sa vina cu o pozitie si sa informeze, a afirmat, miercuri, ministrul Transporturilor…

- Ministerul Mediului va impiedica toate lucrarile de pe Canalul Bastroe care pot afecta biodiversitatea si ecosistemul Deltei Dunarii, in conditiile in care nici legislatia nationala a Romaniei, nici legislatia ucraineana nu permit desfasurarea unor lucrari in acea zona, spune ministrul Mediului, Tanczos…

- Exista semnale ca in acest moment Ucraina face lucrari de dragare a canalului Bastroe, acest lucru putand avea impact asupra mediului si Deltei Dunarii, iar Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Mediului trebuie sa vina cu o pozitie si sa informeze, a afirmat, miercuri, ministrul Transporturilor…

- Romania si Republica Moldova vor colabora mult mai strans in domeniul infrastructurii, in domeniul rutier dorindu-se continuarea Autostrazii Unirii (A8) pana la Chisinau (Republica Moldova) si Odesa (Ucraina), a scris joi ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de…