Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacua declarat ca in acest moment Romania nu are nicio problema in ceea ce priveste securitatea alimentara, avand in vedere, intre altele, si investitiile din ultimul an facute in sistemele de irigatii. Cu toate acestea, prim-ministrul a criticat faptul ca din PNRR au fost scoase…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, 26 iulie, ca fata de anul trecut Guvernul a pornit de la irigatii pe 750.000 de hectare si a ajuns in acest moment la 1,6 milioane de hectare irigate, el susținand ca Romania nu are nicio problema cu securitatea alimentara.Ciolacu a declarat, dupa ce a vizitat…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca in acest moment Romania nu are nicio problema in ceea ce priveste securitatea alimentara, avand in vedere, intre altele, si investitiile din ultimul an facute in sistemele de irigatii. El spune ca aceste investitii trebuie continuate pentru a asigura o…

- Marcel Ciolacu i-a dat vineri, 26 iulie, replica lui Mircea Geoana, dupa ce adjunctul NATO afirmase ca nu este treaba premierului ce a facut el la NATO.Totul a plecat de la declarația președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care a spus miercuri, 24 iulie, ca si-ar dori ca Mircea Geoana sa faca un bilant…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intr-un interviu acordat postului Romania TV realizat la volanul masinii sale, ca este ingrijorat de fenomenul drogurilor foarte ieftine, sintetice si toxice pentru copii, informeaza News.ro.Marcel Ciolacu a atras atentia ca multi soferi sunt prinsi la volan mai…

- Fermierii romani au dane separate pentru exportul de cereale in Portul Constanța, in acest an, asigura ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Florin Barbu la transmite fermierilor ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira. Ministrul spune ca a fost de multe ori in Portul Constanta…

- Ministrii PSD Florin Barbu si Stefan Radu Oprea au participat, miercuri, la inaugurarea unei fabrici in judetul Olt, investitie de 8 milioane de euro, care pana la finalul anului va avea o suta de angajati. „Romania conduce topul tarilor europene la cresterea productiei industriale”, a transmis ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a abordat recent intrebari delicate privind posibilitatea unei noi creșteri a salariilor bugetarilor. Intr-un raspuns detaliat, acesta a subliniat importanța corectarii sistemului de impozitare a muncii in Romania, mai ales pentru cei cu venituri mici. In cadrul unei discuții…