Marcel Ciolacu: România ar putea intra în criză economică Romania ar putea intra in criza economica, este anunțul facut de Marcel Ciolacu, unul dintre liderii Coaliției, intr-un interviu pentru un post de televiziune. Țarile cele mai apropiate de Ucraina sunt cele care vor simți consecințele cel mai grav. De aceea, Guvernul cauta masuri pentru populație. Coaliția a ajuns la un acord cu bancile, pentru ca romanii sa iși poata amana plata ratelor. De asemenea, o alta varianta lansata de PSD este creșterea salariului minim pentru angajatii din agricultura. "Este posibil sa avem și o criza economica. Am avut și cu comisarul Gentiloni o discuție pe cifre.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

