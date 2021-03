Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, ii da o replica dura premierului Citu, in plenul Parlamentului. Dupa ce premierul i-a acuzat pe social-democrati ca sunt nemultumiti de Bugetul pe 2021 pentru ca nu mai pot fura, Ciolacu da exemple de liberali suspectati de coruptie in ultimul an. Dancila a ramas…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, ii da o replica dura premierului Citu, in plenul Parlamentului. Dupa ce premierul i-a acuzat pe social-democrati ca sunt nemultumiti de Bugetul pe 2021 pentru ca nu mai pot fura, Ciolacu da exemple de liberali suspectati de coruptie in ultimul an. "Domnule…

- "Domnule prim-ministru, un minicions mai patologic decat dumneavoastra nu cred ca am cunoscut. Sunteți la guvernare de un an și jumatate. Ați fost ministru de finanțe pe timpul domnului Orban. Știți foarte bine ca sunt nepoatele, amantele și politrucii dumneavoastra in statul roman. Am ințeles ca PSD…

- "Florin Cițu nu este prim-ministru, nu știe sa fie prim-ministru, nu-l vede nimeni șef. Mi-e teama ca și cei din teritoriu nu-l suna pe el cand au nevoie de bani sau de altceva, ci il suna pe Orban sau pe Barna. Nu poți sa-l iei in serios pe un prim-ministru care, intr-un moment de criza sanitara, scade…

- Social-democratii acuza ca premierul Florin Citu este “suparat” ca Bruxelles-ul a „dezvaluit cat de tare i-a mintit el pe romani”, facand referire la o scrisoare adresata Ministerului Finantelor de catre Comisia Europeana in privinta careia pesedistii si liberalii au interpretari diferite. De asemenea,…

- Azi, consultari la Cotroceni privind formarea noului Guvern. PSD nu merge! Este vorba despre o decizie de ultim moment, la propunerea președintelui formațiunii, Marcel Ciolacu, ca Partidul Social Democrat sa nu se prezinte astazi la consultarile care au fost convocate de șeful statului la Palatul Cotroceni.…

- ”Șandramaua pierzatorilor se va prabuși asurzitor in doar cateva luni. Foamea de funcții a lui Orban și Barna a invins interesul pentru soluțiile reale de a scoate Romania din criza sanitara și economica.Niște hiene politice care nu vor face nicio reforma! Un premier de paie ținut in lesa de Orban.…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat, vineri, ca nu va vota Guvernul Florin Cițu negociat la Vila Lac. „Șandramaua pierzatorilor se va prabuși asurzitor in doar cateva luni. Foamea de funcții a lui Orban și Barna a invins interesul pentru soluțiile reale de a scoate Romania din criza sanitara…