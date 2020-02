Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite președintelui Klaus Iohannis ca un Guvern este propus pentru a trece in Parlament, nu pentru a fi picat intenționat. El ii transmite președintelui ca este treaba lui daca vrea sa se faca de ras, dar sa nu dea vina pe cei de la PSD pentru…

- Marcel Ciolacu a mers impreuna cu mai multi lideri PSD, consultari la Palatul Cotroceni pentru a-i propune presedintelui Klaus Iohannis ca Remus Pricopie sa fie premier. "Am fost invitati astazi de catre presedintele Romaniei, constitutional, sa luam parte la consultari. Din acest moment,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, inaintea consultarilor de la Cotroceni, ca PSD si Pro Romania au "o majoritate" care il sustine pe rectorul SNSPA, Remus Pricopie, pentru functia de prim-ministru.

- Liderul Pro Romania Victor Ponta a discutat cu presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, si i-a transmis ca nu va sustine un premier PSD, dupa ce motiunea de cenzura va trece, ci unul tehnocrat, un profesionist. "In aceasta seara sau maine sper sa facem aceasta propunere de premier, un profesionist…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a ințeles dorința președintelui Klaus Iohannis de a nominaliza un premier de la PNL, daca va pica actualul Guvern, insa arata ca PSD este pregatit pentru orice scenariu, inclusiv pentru alegeri anticipate.Citește și: SURSE - Lovitura…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in eventualitatea in care va cadea Guvernul Orban prin motiune de cenzura si social-democratii vor realiza o alta majoritate in Parlament, propunerea de premier care va fi facuta la acel moment de catre noua majoritate nu va fi in…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins ca in cazul in care actualul Guvern al Romaniei isi va da demisia si va trece si motiunea de cenzura a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodata”, mai ales ca ”toata lumea incearca sa scape de el”. PSD anunta motiune de cenzura daca…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Buzau, ca a urmarit declaratia presedintelui Klaus Iohannis privind faptul ca isi doreste alegeri anticipate si a adaugat ca intelege dorinta acestuia „ca sa poata sa schimbe acest guvern dezastruos”. „M-am…