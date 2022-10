Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Florin Citu afirma, luni seara, ca Marcel Ciolacu trebuie sa-l retraga pe ministrul Finantelor, Adrian Caciu. Citu sustine ca Romania platit o dobanda de 9,7% pentru 500 de milioane si in acest ritm risca sa intre in incapacitate de plata. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al instituției. Aceasta confirmare excepționala vine ca urmare a interesului public extrem de ridicat. In aceasta etapa, nu vor fi…

- Romania a obtinut aproape 1,4 miliarde euro pentru proiecte de independenta energetica si combaterea saraciei energetice, dupa adoptarea propunerii REpowerEU - planul UE pentru reducerea dependenței de gazele și petrolul rusesc - in cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare…

- „Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem de-a face cu un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati, de consecintele escaladarii preturilor la energie, de presiuni inflationiste si costuri crescute ale finantarii. Dar, chiar si intr-un astfel de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Romania TV, ca „tot raul care se intampla in acest moment” este rezultatul liberalizarii pieței energiei, un nou atac din seria reproșurilor la adresa ministrului PNL al Energiei, Virgil Popescu, pe care social-democrații il vor schimbat din Guvern.…

- “In ceea ce priveste fondul de investitii de la bugetul de stat prin rectificarea bugetara am crescut Fondul pentru investitii, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investitiilor si pentru stimularea mediului privat. Astazi vom aproba o ordonanta de urgenta prin…

- ”Despre incredere si profesionalism. In 2020 Romania se imprumuta la dobanzi mai mici decat in 2019. La 6 luni 1.22% in 2020 < 3.02% in 2019. Iar la 15 ani, 4.47% in 2020 < 5.07% in 2019. In 2021 Romania se imprumuta la dobanzi mai mici decat in 2020 si 2019”, scrie Florin Citu intr-un mesaj pe Facebook. …

- Marcel Ciolacu a precizat ca este finalizata rectificarea bugetara, care este una pozitiva, insa inca se asteapta inchiderea zonei cu energia. Liderul PSD a mai spus ca este ferm convins ca va fi un buget foarte bun, iar cifrele nu arata rau. „Este gata rectificarea. Asteptam sa inchidem intai zona…