- Fostul ministru al dezvoltarii, Cseke Attila, atrage atenția ca masurile masurile de reducere a cheltuielilor propuse de Guvern intr-un nou proiect de OUG ar urma sa aiba grave. Formațiunea condusa de Kelemen Hunor propune și o soluție.

- Marcel Ciolacu a anunțat astazi, la inceputul ședinței de Guvern, ca Romania are peste 100 de persoane fugare, care se sustrag efectuarii detenției. Premierul a salutat inițiativa ministrului de Justiție de a aduce modificari Codului Penal astfel incat sa fie descurajata fuga din țara. Astazi, premierul…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anuntat ca prin noile masuri fiscale, care vor fi adoptate in țara noastra, iși dorește sa stimuleze munca cinstita si sa descurajeze „portitele de optimizare fiscala si evaziune”. De asemenea, „reducerea cheltuielilor statului este prima, urmata de cresterea colectarii…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat ca Puterea nu va veni cu OUG-uri pentru reforma fiscala și bugetara, ci iși va angaja raspunderea in fața Parlamentului, ceea ce inseamna ca iși pune mandatul de șef al Executivului pe masa, in cazul in care Opoziția vine cu o moțiune de cenzura.

- La ora actuala, PSD este in pragul imploziei, ca urmare a unor decizii controversate luate de catre liderul Marcel Ciolacu. Majoritatea liderilor PSD din județe sunt revoltați de faptul ca premierul Marcel Ciolacu nu a discutat cu ei in partid masurile de austeritate luate de Guvern. Practic, liderii…

- Ordonantele de urgenta privind reducerea cheltuielilor bugetare si masurile fiscale vor intra in vigoare doar dupa ce vor primi aprobare de la Bruxelles, unde vor fi prezentate in urmatoarele saptamani de catre oficialii romani. Astfel, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, urmeaza sa mearga in vizita…

- Masurile privind reducerea cheltuielilor bugetare vor fi prezentate public saptamana aceasta. Premierul Marcel Ciolacu a spus ca Executivul pregatește doua ordonanțe de urgența, una privind sistemul bugetar și economiile care se pot face, iar cea de-a doua vizeaza veniturile mai mari din colectare,…