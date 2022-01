Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a vorbit, luni, 31 ianuarie, la sediul partidului, despre renegocierea PNRR in privinta procentului alocat din PIB pentru pensii.Liderul PSD a spus ca este trecut in acord o contributie la Pilonul II care poate sa ramana in continuare, dar sa nu fie prinsa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca pachetul de masuri cu privire la preturile la energia electrica si gaze naturale este finalizat, iar aceste masuri vor fi discutate in sedinta de coalitie de la ora 17,00. „Am finalizat tot pachetul de masuri, pe toate cele trei componente, astfel…

- Previziunile specialiștilor in economie sunt destul de sumbre. Analiștii susțin ca economia globala nu va reuși sa tempereze efectul inflației. Astfel ca vor fi creșteri de prețuri și in 2022, iar Romania va fi lovita și de inflația de pe plan național, din cauza importului masiv, in special la bunuri…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este ferm convins ca pana duminica va avea loc o sedinta a coalitiei de guvernare in care sa se decida masuri cu privire la preturile la energie si gaze. “Sunt ferm convins ca pana duminica o sa avem sedinta de coalitie si o sa stabilim anumite masuri…

- Președintele SUA, Joe Biden, are consultari joi seara cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, și liderii celorlalte state aliate est-europene din formatul București 9. Tema pusa in discuție este situația tensionata de la granița cu Ucraina, unde Rusia a mobilizat trupe, iar occidentalii se tem ca urmeaza…

- Președintele SUA Joe Biden va avea consultari prin videoconferința, joi, cu președintele Klaus Iohannis și liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9, potrivit Calea Europeana. Principala tema de discuție este convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir…

- La finalul ultimelor negocieri PNL-PSD-UDMR, Marcel Ciolacu a declarat presei ca discuțiile vor continua, dar saptamana viitoare vom avea cu siguranța un guvern plin. „Saptamana viitoare, Romania va avea un Guvern, pentru ca este o obligație, romanii nu mai au rabdare. Toți cei din coaliție sunt de…

- Liderul social – democrat, Marcel Ciolacu, a evitat sa spuna ce funcție și-ar dori, in urma negocierilor cu liberalii, mulțumindu-se sa transmita ca are deja cea mai buna funcție. Intrebat luni, inaintea intalnirii pe care o va avea cu liderii liberali, daca iși dorește sa fie premier sau președintele…