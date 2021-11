Stiri pe aceeasi tema

- PNL și PSD se vor intalni joi la Palatul Parlamentului pentru o prima serie de negocieri privind un viitor guvern și susținerea acordata acestuia. Anunțul a fost facut, miercuri, de președintele PSD Marcel Ciolacu care a precizat ca a avut o discuție telefonica in acest sens cu președintele PNL Florin…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, discutiile cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. Ciolacu a precizat ca in PSD exista o optiune clara de a nu sustine un Guvern minoritar si a subliniat ca nu are nicio negociere cu conducerea PNL. ”Nu cred ca are importanta daca exista sau nu intalniri.…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca PNL are o decizie prin care nu poate negocia cu PSD. Liderul PSD a mai spus ca toate variantele sunt in discuție, inclusiv susținerea unui guvern minoritar. “In primul rand, domnul Florin Cițu este președintele PNL. Uita un lucru: ca nu poate negocia…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut sambata, 23 octombrie 2021, o convorbire telefonica cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciuca, a anunțat, sambata, PSD, intr-un comunicat de presa. Dupa discuție, Marcel Ciolacu a declarat, la Antena 3, ca nu a fost stabilita deocamdata o intalnire cu premierul…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, luni seara, ca social democrații nu vor vota niciodata un “Guvern zero”, așa cum a mai fost cel al lui Dacian Cioloș, intre 2015-2017. “Desemnarea lui Cioloș reprezinta primul pas spre anticipate! PSD NU va vota niciodata un nou Guvern ZERO! Am dat jos…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, imediat dupa consultarile cu președintele Klaus Iohannis, ca, din punctul de vedere al PSD, “nu se poate crea o majoritate pentru un guvern stabil”, ci mai degraba o majoritate pentru alegeri anticipate. Delegația PSD a ieșit de la consultarile cu președintele…

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, critica rectificarea bugetara a premierului Florin Cițu, aratand ca aceasta nu reduce deficitul, ci il crește nominal cu 3.7 miliarde lei, bani care trebuie imprumutați suplimentar pana la sfarșitul anului, peste cuantumul stabilit la aprobarea bugetului…

- Marcel Ciolacu are inclinație catre porci, dupa cum susține chiar el. Președintele PSD a precizat, intr-o emisiune la B1 TV, ca prefera porcii la vanatoare, chiar mistreții, in locul caprioarelor sau urșilor. The post Ciolacu, inclinație catre porci appeared first on Știri online, ultimele știri, presa…