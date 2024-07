Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale semnaleaza o serie de „acțiuni de dezinformare” și neaga ca Romania ar fi tras asupra dronelor rusești care au atacat infrastructura de pe malul ucrainean al Dunarii, la granița cu țara noastra. Anunțul ministerului vine dupa ce in mediul online au aparut filmari care pretindeau…

- Ramașițele unor drone rusești, de tip Geran 1/2, au ajuns din nou pe teritoriul Romaniei, dupa ce Rusia a reluat atacurile impotriva Ucrainei in zona portuara aflata in apropierea graniței Ucrainei cu Romania.

- „Cand discutam despre orice fel de amenințare la adresa securitații noastre, cel mai important lucru pe care il putem face este sa tratam situația cu calm. Știu ca orice știre despre caderea unor drone pe teritoriul Romaniei poate provoca neliniște și reacții pripite. Dar, fara o evaluare adecvata a…

- Rusia a lansat miercuri seara un atac masiv impotriva Ucrainei, in timpul caruia trei drone Shahed au trecut granita in Romania, tara membra a NATO pe al carei teritoriu au mai cazut drone rusesti, au anuntat joi fortele aeriene ucrainene, potrivit Reuters. Fortele ruse au lansat in total de 38 de drone…

- Mirela Achim (www.b1tv.ro) Forțele ucrainene au transmis ca au distrus 25 din cele 38 de drone rusești care au fost lansate in noaptea trecuta. Trei drone au cazut in Romania „Noaptea trecuta, inamicul a folosit 38 de drone de atac Shahed-131/136, atacand infrastructuri ucrainene in cateva zone, inclusiv…

- Fortele ucrainene au anuntat joi ca trei drone „au fost pierdute” dupa ce au trecut frontiera de stat cu Romania, informeaza Reuters. „Noaptea trecuta, inamicul a folosit 38 de drone de atac Shahed-131/136, atacand infrastructura ucraineana in mai multe zone, inclusiv sudul regiunii Odesa si centrul…

- Fortele ucrainene au anuntat joi ca au distrus 25 din cele 38 de drone rusesti de atac lansate peste noapte impotriva teritoriului sau, precizand ca trei drone „au fost pierdute” dupa ce au trecut frontiera de stat cu Romania. In județul Tulcea a fost din nou alarma Ro-Alert azi-noapte, locuitorii fiind…

- Mai mulți parlamentari germani, și ai puterii și din opoziție, susțin ideea ca aliații sa apere spațiul aerian din vestul Ucrainei chiar de pe teritoriul NATO, din Romania și din Polonia, a scris pe 11 mai Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).