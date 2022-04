Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu s-a declarat revoltat duminica seara de faptul ca Romania a cumparat peste 100 de milioane de doze de vaccin, pentru 15 milioane de romani, și a cerut ca cei responsabili sa dea explicații inclusiv in fața procurorilor. Mai mult, intr-o intervenție la Antena 3, citata…

- Petre Daea, fost ministrul al Agriculturii, a comentat la Antena3 prețurile halucinante la care au ajuns unele alimente. Acesta face un apel la cetateni sa fie atenți la cei care se folosesc de criza energetica pentru a castiga bani rapid si usor. “Sigur cand auzi aceste preturi parca nici nu-ți mai…

- „Cred ca miercuri va intra in ședința de Guvern in forma propusa de ministrul Energiei și de dl prim-ministru”, a spus Marcel Ciolacu.Președintele PSD a precizat ca dorește in continuare reducerea accizei la carburant, insa e o decizie pe care o vor lua in coaliție. „Va fi o discuție miercuri”, a declarat…

- Liderul PNL Florin Citu a declarat, joi, dupa o discutie in biroul lui Marcel Ciolacu, despre tensiunile din sedinta de Guvern, cand premierul l-a apostrofat pe ministrul liberal Dan Viceanu pentru ca si-a criticat doi colegi ministri, de la PSD, in briefingul de la Palatul Victoria, ca ”nu crede…

- Toate sindicatele din industria aluminiului protesteaza impreuna saptamana viitoare la Guvern! Citește și: ActiveWatch: 15 organizații civice cer senatorilor sa nu voteze pentru largirea interceptarilor prin Codul Comunicațiilor Sindicatul Liber Alro, Sindicatul Alroproduct, Sindicatul UPS, afiliate…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, afirma ca nu se susțin declarațiile unor oameni politici cum ca ar trebui sa fie raționalizate alimentele de baza, o masura la care rețelele de magazine din Ungaria, de exemplu, au apelat deja, dupa plafonarea prețurilor la anumite produse alimentare de catre…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Se pare ca, intr-un final, controversa a fost eliminata, iar politicienii din Guvern au ajuns la un consens. Facturile uriașe la energie vor fi compensate pentru lunile ianuarie și februarie, in baza vechii legi adoptate de Parlament, susține Marcel Ciolacu, președintele PSD. „Noi…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Prahova, ca partidul a dorit ca Ordonanta pe energie, adoptata de Guvern ieri, sa prevada compensarea facturilor si pentru luna ianuarie, specialistii din partid considerand ca se poate aplica, insa…