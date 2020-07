Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca seful statului, Klaus Iohannis, ''minte'' si da vina pe Opozitie, desi Puterea "a stat doua saptamani pentru a scrie o lege" care "nu respecta drepturile cetatenilor simpli", informeaza...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu ii da o replica dura președintelui Iohannis. dupa ce acesta a afirmat ca PSD-iștii ar fi responsabili de numarul mare de imbolnaviri cu COVID-19. „Președintele Iohannis minte pentru Guvernul sau. Degeaba! Guvernul PNL tot prost și corupt ramane. De asta trebuie sa plece! Jenant…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, miercuri, ca presedintele Klaus Iohannis minte pentru Guvernul sau, argumentand ca nu se poate da vina pe PSD sau pe opozitie atunci cand Guvernul a venit cu legea carantinei foarte tarziu, un act normativ ”prost” si ”aberant”.

- Potrivit liderului interimar al PSD, Klaus Iohannis nu face altceva decat sa minta pentru Guvernul sau care este ramane „prost și corupt”. Totodata, Ciolacu susține ca Guvernul nu are de ales și trebuie sa plece cat mai repede la putere. „Președintele Iohannis minte pentru Guvernul sau. Degeaba! Guvernul…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, reacționeaza rapid la acuzațiile lansate de Iohannis. Dupa ce președintele a acuzat PSD ca a tergiversat legea carantinei, ceea ce a dus la creșterea cazurilor de COVID-19, in timp ce Guvernul ar fi acționat ireproșabil, Ciolacu il acuza pe Iohannis…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul PNL nu mai are nicio scuza si trebuie sa dubleze alocatiile pentru copii si sa majoreze pensiile cu 40%, in contextul anuntului presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca Romania a obtinut fonduri in valoare de 79,9

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu a declarat ca Guvernul PNL nu mai are nicio scuza si trebuie sa dubleze alocatiile pentru copii si sa majoreze pensiile cu 40%, in contextul anuntului presedintelui Klaus Iohannis care a spus ca Romania a obtinut fonduri in valoare de 79,9 miliarde de euro, dupa…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica la Romania TV, despre sedinta PNL Iasi in care participantii nu au purtat masti de protectie ca s-a incaltat legea, iar Guvernul isi pierde credibilitatea in fata cetatenilor....