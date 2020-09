In contextul pandemiei de COVID-19, situația Romaniei nu se imbunatațește, numarul cazurilor de imbolnaviri fiind in continua creștere. In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 1.053 de cazuri noi și un record de 60 de decese. In urma cifrelor alarmante, președintele interimar PSD, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj exploziv pe un cont […] The post Marcel Ciolacu, reacție exploziva dupa recordul de decese cauzate de COVID-19: „Toți tradatorii, toți fripturiștii care au ținut acest Guvern in viața sunt raspunzatori!” appeared first on IMPACT .