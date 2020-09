Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, raspunde atacului lansat de președintele Klaus Iohannis, pe care il acuza ca a schimbat „haina de președinte” cu „uniforma de agent-șef al PNL”.„Constat cu tristețe, domnule Iohannis, ca ați schimbat definitiv haina de Președinte al Romaniei cu uniforma electorala…

- Marcel Ciolacu este sigur ca Ludovic Orban va pica, in premiera, și a doua moțiune de cenzura! PSD spune ca are deja 202 voturi din cele 233 necesare. ALDE și Pro Romania vor asigura și ele voturile, iar Ciolacu crede ca și USR va pune umarul la debarcarea lui Orban.Liderul interimar al social-democraților…