Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis, miercuri, o serie de propuneri ale formațiunii pentru lupta impotriva coronavirusului, acesta afirmand ca renunțarea la „restricțiile fara logica” precum inchiderea magazinelor de la ora 18.00 reprezinta „condiția obligatorie” pentru ca PSD sa aiba un dialog…

- Tudor Chirila anunța cel mai mare protest. Artistul iese in strada pentru a cere sa fie compensat pentru faptul ca i s-a interzis sa munceasca, dar nu pentru a provoca anarhie și a contesta masca și masurile anti-Covid luate de autoritați. Artistul a spus, intr-un live pe Facebook, ca el și colegii…

- Premierul Florin Citu susține ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand 10% din populatie. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”, a scris Cițu pe Facebook. „2 milioane de oameni vaccinati…

- An 86-year-old woman in Romania is the one-millionth person to receive the COVID-19 vaccine. She received the vaccine from Dr. Valeriu Gheorghita, the national vaccination campaign coordinator at the Bucharest Emergency University Hospital, according to Agerpres. The Prime Minister, Florin Citu, who…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat ca in ședința de guvern s-a stabilit ca ajutoarele pentru industria Horeca nu vor mai fi acordate pe principiul „primul venit, primul servit”, stabilit in pandemie de Guvernul condus de Ludovic Orban. Practic, noua ordonanța…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi seara, la Antena 3, ca PSD va depune moțiune de cenzura in timpul acestei sesiuni parlamentare impotriva Guvernului Cițu. ”Cițu s-a dus la Bruxelles, unde i s-a spus ca este pe ultimul loc din Europa la deficit. PSD cand a plecat de la guvernare a lasat un…

- Profesor la SE și parlamentar liberal, Gabriela Horga ii acuza sambata, pe Facebook, pe angajații din Ministerul Economiei, de necunoașterea legii, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca trimite Corpul de Control pentru a investiga modul de acordare a finanțarilor pentru Masura 3 de granturi pentru…

- Profesor la SE și parlamentar liberal, Gabriela Horga ii acuza sambata, pe Facebook, pe angajații din Ministerul Economiei, de necunoașterea legii, dupa ce premierul Florin Cițu a anunțat ca trimite Corpul de Control pentru a investiga modul de acordare a finanțarilor pentru Masura 3 de granturi pentru…