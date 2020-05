Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a venit joi seara cu o replica la atacul presedintelui Klaus Iohannis, acuzandu-l ca nu se comporta ca un sef de stat, ci ca un „politician de la PNL”. Ciolacu l-a acuzat pe Iohannis ca Guvernul nu are un plan de relansare al economiei si ca incearca „cu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a raspuns, joi seara, la atacul presedintelui Klaus Iohannis, despre care a spus ca este un politician "cu accente de dictator", "care trebuie sa aiba mereu dreptate" si care "ataca" institutii fundamentale ale statului.Presedintele Klaus Iohannis a iesit,…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut, joi, ca seful statului, Klaus Iohannis, a aratat ca este un politician "cu accente de dictator", "care trebuie sa aiba mereu dreptate" si care "ataca" institutii fundamentale ale statului, precum Parlamentul si Curtea Constitutionala, "slabind…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a venit joi seara cu o replica la atacul presedintelui Klaus Iohannis, acuzandu-l ca nu se comporta ca un sef de stat, ci ca un „politician de la PNL”. Ciolacu l-a acuzat pe Iohannis ca Guvernul nu are un plan de relansare al economiei si ca incearca „cu…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține ca președintele Klaus Iohannis este preocupat doar de atacuri la adresa partidului social-democrat, fara sa urmareasca interesele romanilor, care doresc masuri concrete de redresare a economiei. Ciolacu il acuza pe Iohannis ca s-a tranformat „de la un președinte…

- Marcel Ciolacu il ataca din nou pe președintele Klaus Iohannis in scandalul autonomiei Ținutului Secuiesc. Intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, șeful interimar al PSD spune ca președintele „a vrut sa acopere incompetența guvernului PNL pe care il conduce” și a cerut SRI și SIE „sa dezminta…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca partidul pe care in conduce va vota incuviintarea prelungirii starii de urgenta, in Parlament, doar in anumite conditii. "Care este perspectiva?! Asta așteapta oamenii și mediul de afaceri de la președintele Iohannis și de la Guvern! Ei și-au indeplinit…

- Partidul Social Democrat îl acuza pe Klaus Iohannis, într-o postarea pe pagina de Facebook a formațiunii ca ”ține morțiș” sa provoace o criza politica, refuzând propunerea de premier a PSD, o persoana ”cu ținuta intelectuala și buna reputație externa””PSD…