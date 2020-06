Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat va sesiza Curtea Constitutionala in privinta ''abuzului de putere'' pentru prelungirea starii de alerta, a anuntat, miercuri, liderul interimar al partidului, Marcel Ciolacu. "In privinta starii de alerta, aseara, la ora 21,30, cand am primit documentele catre…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD,a anunțat miercuri ca va depune o moțiune de cenzura dupa ce va inceta starea de urgența. Ciolacu este deranjat de faptul ca guvernul i-a pus in vedere parlamentului, dominat de PSD ca a prelungit starea de alerta cu 30 de zile in loc sa ceara incuviințarea…

- Partidul Social Democrat (PSD) se reunește, luni, ora 14, intr-un Comitet Executiv Național, in care va fi luata o hotatare cu privire la a prelungi sau nu starea de alerta din Romania. Liderul interimar Marcel Ciolacu a anunțat deja ca e exclus ca social-democrații sa voteze pentru extinderea situației…

- Premierul Ludovic Orban a respins, sambata, ideea social-democratilor, care vorbeau despre prelungirea starii de alerta cu doar 15 zile si a anuntat ca decizia de a prelungi starea de alerta este luata in baza recomandarilor specialistilor.Seful Executivului a anuntat ca prelungirea, de catre Guvern,…

- PSD nu va vota o prelungire a starii de alerta in forma ultimelor 30 de zile, a anuntat, joi, presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu. „Este exclus ca Partidul Social Democrat sa voteze o prelungire a starii de alerta in forma ultimelor 30 de zile. Mai exact, colegii mei au venit cu…

- PSD nu va vota o prelungire a starii de alerta in forma ultimelor 30 de zile, a anuntat, joi, presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu. "Este exclus ca Partidul Social Democrat sa voteze o prelungire a starii de alerta in forma ultimelor 30 de zile. Mai exact, colegii mei au venit cu…

- Marcel Ciolacu, președinte interimar: PSD nu voteaza prelungirea starii de alerta. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, la Antena 3, ca PSD nu voteaza prelungirea starii de alerta. Ciolacu a reacționat in scandalul starii de alerta. „Se continua aceeași logica, venim, declaram…

- Marcel Ciolacu (PSD) a vorbit la Antena 3 despre prelungirea starii de alerta. „Guvernul greșește! Și nu e prima oara. In acest moment, ar trebui sa intre intr-o logica de parteneriat cu cetațenii...