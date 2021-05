Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca in cazul in care Programul Național de Reziliența și Redresare (PNRR) nu va fi prezentat in Parlament, partidul pe care il conduce va intra in greva parlamentara. ”Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, anunta ca senatorii si deputatii social-democrati vor intra in greva parlamentara in situatia in care Planul National de Redresare si Rezilienta nu va fi un punct separat pe ordinea de zi, miercuri, in Parlament. “Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis pe Facebook ca PSD va intra in greva parlamentara daca miercuri PNRR nu se afla pe ordinea de zi in Parlament. Ciolacu a mai spus ca premierul Citu si presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban nu vor sa prezibte PNRR in Parlament, ”asa cum este normal”.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, amenința ca in cazul in care Programul Național de Reziliența și Redresare nu va fi prezentat in Parlament, atunci PSD va intra in greva parlamentara. ”Cițu și Orban vor sa blocheze toata Europa. Nu vor sa vina in Parlament sa prezinte PNRR, așa acum este…

- Oricum PSD este in greva parlamentara, este raspunsul lui Ludovic Orban dat liderului PSD, care a anunțat ca social-democrații vor intra in greva parlamentara daca guvernanții nu vor trimite Planul Național de Rederesare și Reziliența in Parlament pentru a fi discutat. „Oricum PSD este in…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi la Antena 3 ca va propune conducerii partidului ca parlamentarii formațiunii sa intre in greva daca Guvernul nu le va prezenta aleșilor Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu care Romania va aplica la Bruxelles pentru fonduri europene.…

- Marcel Ciolacu a declarat, marți seara, ca ia in calcul varianta ca PSD sa intre in greva parlamentara. Liderul PSD a precizat ca va discuta cu liderii AUR un eventual sprijin pentru acest demers. Social-democratul a afirmat ca acest demers este tot o forma de protest fața de modul in care guverneaza…

- Urmeaza și greva parlamentara, anunța președintele PSD, Marcel Ciolacu. El apreciaza ca Ludovic Orban a facut un abuz pentru ca nu a programat la vot motiunea impotriva ministrului Vlad Voiculescu in...