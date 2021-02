Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii PSD s-au prezentat in Parlament cu pancarte in prima zi a sesiunii parlamentare din acest an in semn de protest la adresa ministrului Sanatatii. Social-democratii cer demisia lui Vlad Voiculescu, iar Marcel Ciolacu a anuntat ca partidul sau va depune o motiune de cenzura impotriva ministrului…

- Social-democrații au anunțat, luni, ca depun moțiune simpla împotriva ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Deputații PSD i-au cerut demisia ministrului Sanatații, purtând pancarte negre cu acest mesaj în Parlament. Social-democrații au defilat cu pancartele prin fața președintelui…

- PSD a anunțat, in urma cu puțin timp, ca va depune o moțiune simpla la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Partidul il considera pe acesta vinovat de tragedia de la Spitalul ”Matei Balș”, acolo unde un incendiu a izbucnit la pavilionul cu bolnavi de Covid-19. Liderii PSD urmeaza sa anunțe…

- In prima zi a sesiunii parlamentare din acest an, deputații PSD au venit in Parlament pregatiți de protest. Aceștia cer demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Social democrații au venit pregatiți cu pancarte.

- Tragedia de la Matei Balș naște inca ecouri. PSD acuza ca ministrul Vlad Voiculescu nu se ocupa de problemele din Sanatate. Dupa ce opt oameni au murit ca urmare a tragediei de la Matei Balș, unde un incendiu a cuprins un pavilion cu bolnavi COVID-19. PSD a anunțat, in urma cu puțin timp, ca va depune…

- Partidul Social Democrat intentioneaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, odata cu reluarea activitatii parlamentare si sa ii cheme la audieri pe responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat liderul acestei...

- Partidul Social Democrat intentioneaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii, odata cu reluarea activitatii parlamentare si sa ii cheme la audieri pe responsabilii campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat marti seara liderul acestei formatiuni, Marcel Ciolacu. "Oamenii politici,…

- Marcel Ciolacu i-a pus gand rau lui Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, pe care il ia la ținta cu o prima moțiune simpla ce urmeaza a fi introdusa in Parlament la inceperea activitații parlamentare, pe 1 februarie. Ciolacu a precizat, marți seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca…