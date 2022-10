Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat (PSD) va conduce Romania si dupa urmatoarele alegeri legislative, programate in 2024, indiferent daca va fi in alianta cu PNL sau singur, a afirmat sambata liderul formatiunii, Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres . „Daca vom avea maturitatea de a ne respecta ca si parteneri –…

- Marcel Ciolacu a declarat, sambata, la Bacau, ca Partidul Social Democrat va conduce Romania si dupa 2024, indiferent daca va fi sau nu in alianta cu PNL. „Daca vom avea maturitatea de a ne respecta ca parteneri – si eu cred ca nu exista alta solutie pana in 2024, decat actuala coalitie politica – vom…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat, sambata, USR ca va face tot ce poate pentru a bloca intrarea Romaniei in spatiul Schengen, din motive politice, relateaza Agerpres. USR vrea blocarea intrarii Romaniei in Schengen pentru a pune eșecul pe seama coalitiei de guvernare “Nu poti sa vii in fata…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a participat miercuri la ceremonia de deschidere a INDAGRA și INDAGRA FOODS, context in care a dat asigurari ca fermierii din Romania vor fi susținuți in continuare. „Așa cum ați vazut deja, partidul pe care il reprezint a pus in centrul programului sau de guvernare…

- PSD e gata sa iasa de la guvernare! Cine a facut anunțul? Chiar liderul PSD, Marcel Ciolacu. El a anunțat ca partidul sau este gata sa iasa de la guvernare daca nu se va respecta rotația premierilor din mai 2023. Insa Marcel Ciolacu e convins ca acest lucru nu se va intampla. „Se respecta ințelegerile.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 17 octombrie, ca nu a existat o discutie privind schimbarea lui Vasile Dincu din functia de ministru al Apararii si a precizat ca i se pare absurd ca Dincu sa fie inlocuit dupa ce a afirmat ca un razboi se termina cu o negociere.„Eu am spus foarte…

- Liderul PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat vineri, la Costinesti, ca el nu poate sa le ceara romanilor sa stinga becurile pentru a se face reducere la consumul de electricitate, adaugand ca in prezent Romania produce energie atat cat consuma. “Romania in acest moment…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…