Marcel Ciolacu: "PSD va ataca la CCR legile asumate de Guvernul Orban" Marcel Ciolacu spune ca PSD va sesiza CCR pe legile asumate de Guvern. "In primul rand vorbim de cele doua asumari cu care a venit domnul Orban in Parlament, cea pe legile justitiei si una in domeniul transporturilor. Nu vom face sesizari pe fond. In primul rand vom face o sesizare pe forma, luni vor fi depuse aceste sesizari. Un lucru care mi se pare normal din doua motive: in primul rand a existat un referendum in Romania ca niciun guvern sa nu mai schimbe legile din domeniul justitiei prin ordonante si prin asumari, si primul lucru care l-a facut Guvernul Orban a venit cu asumari pe domeniul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

